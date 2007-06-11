Янукович радить не лаяти Путіна, а подивитися на себе

Заяви Президента Росії Володимира ПУТІНА про тиранію в Україні не позначаться на україно-російських відносинах.

Таку думку висловив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ учора в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Відносини між Україною і Росією, хочеться це кому-небудь, чи не хочеться, вони завжди будуть нормальними», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим прем`єр-міністр зазначив, що питання тиранії в Україні хвилює не тільки українців, але й сусідів – Росію та Європейський Союз. «Є різні точки зору. Я сказав би так – я сьогодні перш за все подивився на самих себе – в якій перебуваємо ми ситуації? Адже не випадково ми поставили питання про повернення в правове поле всіх проблемних конфліктів, що виникли під час політичної кризи. Це не випадково», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що політичну кризу спровокували не коаліція, не Партія регіонів і не В.ЯНУКОВИЧ. «Це надмірне бажання за будь-яку ціну провести позачергові парламентські вибори. Це бажання опозиції, перш за все БЮТ і особисто ТИМОШЕНКО, яку достатньо енергійно підтримав Президент України. Вони вибрали дуже складний шлях, оскільки природних причин для проведення дострокових виборів не було», - підкреслив глава уряду.