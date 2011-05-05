ЗМІ: Російський газ для України може подорожчати на 30 відсотків

Мінфін Росії пропонує підвищити податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) на газ і повернутися до сплати усіх митних зборів при його експорті. В результаті таких нововведень найбільше може постраждати Україна, ціна газу для якої виросте на 30 відсотків.

Мінфін, який нещодавно відмінив низку податкових пільг для нафтовиків, пропонує уряду "наблизити податкове навантаження на газову галузь до навантаження на нафтову". В результаті міністерство розраховує забезпечити надходження до бюджету до 150 додаткових мільярдів рублів на рік, пише Комерсант.

У Міністерстві фінансів відмічають, що ціни на газ, а разом з ними і виручка "Газпрому" постійно ростуть. З 2005 по 2009 рік середня ціна газу збільшилася на 62 відсотки (до 249 доларів за тисячу кубометрів), а виручка газової монополії подвоїлася (до 3 трильйонів рублів). При цьому доля митних і податкових виплат у виручці "Газпрому", навпаки, знизилася з 49 до 37 відсотків.

Безмитно російський газ зараз постачається у Білорусь (член Митного союзу) і в Україну за угодою від квітня 2010 року (діє до 2019 року). Крім того, Росія постачає газ безмитно у Туреччину по газопроводу Blue Stream.

У 2010 році Україна отримала знижку на російський газ у результаті підписання "Харківських угод". Зараз Україна отримує газ з Росії на 30 відсотків дешевше (за вирахуванням мита), але розмір знижки не може бути вищий 100 доларів за тисячу кубометрів.

У кінці квітня 2011 року офіційний Київ заявив, що Росія і Україна приступили до переговорів зі зниження ціни на газ. При цьому ще 18 квітня 2011 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія не може надати Україні нові преференції за ціною на газ.

У першому кварталі ціна на російський газ для України складала близько 264 доларів, а в другому майже досягла відмітки в 296 доларів за тисячу кубометрів. Прем`єр-міністр України Микола Азаров наполягає, що оптимальна для української економіки ціна на російський газ складає 200 доларів за тисячу кубометрів.

ТСН