Беркут затримав банду фальшивомонетників біля міської Дошки пошани

У Севастополі під час спецоперації затримано членів злочинної групи, що займалася виготовленням і збутом фальшивих гривень.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі громадських зв’язків УВМС України у місті Севастополі, під час затримання, що відбулося в самому центрі міста - на площі Нахімова біля міської Дошки пошани - зловмисники чинили опір співробітникам відділу державної служби боротьбі з економічними злочинами і бійцям місцевого „Беркуту”. Фальшивомонетників затримано з речовими доказами - 120-ма підробленими купюрами номіналом 50 і 100 грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей). Слідством вже встановлено, що члени злочинної групи виготовляли свої фальшивки з застосуванням копіювальної техніки. Спочатку „жертвами” фальшивомонетників були нічні клієнти таксі (один з них працював таксистом) та відпочиваючі. Фальшиві гроші вони також продавали: купюру номіналом в 100 грн. - за 25 „справжніх” гривень, номіналом в 50 грн. - за 15 грн. „справжніх”. В планах угруповання було придбати матрицю для друквання грошей і розширення каналів збуту.