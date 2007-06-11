Спека утримається до кінця тижня

12 червня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У південній частині переважно без опадів. На решті території пройдуть короткочасні дощі, грози, шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах град, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях місцями сильні дощі. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, у південній частині 27-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°. На Закарпатті: короткочасні дощі, грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град; температура вночі 12-17°, вдень 25-30° (в горах вночі 8-13°, вдень 15-20°).

Як повдіомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 13-14 червня утримається мінлива хмарність. Пройдуть окремі короткочасні дощі, грози, лише 13 червня у західних, 14 червня у центральних, південних областях та в Криму без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 20°, 13 червня у східній частині місцями 7-12°; вдень 26-31° (14 червня у південній частині місцями 33°), у західних областях 23-28°. На Закарпатті: 13 червня без істотних опадів, 14 червня окремі короткочасні дощі, грози, температура вночі 11-16°, вдень 25-30° (в горах вночі 8-13°, вдень 15-20°).

15-16 червня у західних, північних, вночі 15 червня і у східних та більшості центральних областей місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі у західних, східних областях та в Криму 13-19°, на решті території 15-21°; вдень 28-34°, на півдні до 37°, у західних областях місцями 25-27°. На Закарпатті: місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 15-20°, вдень 25-31° (в горах вночі 11-16°, вдень 17-22°).

17-21 червня буде нестійка погода з окремими короткочасними дощами та грозами. У південній частині та східних областях утримається жарка погода; на решті території 17-18 червня температура істотно не зміниться, 19-21 червня спека спаде на 3-5°.

У м. Києві та області 12 червня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, шквали 15-20 м/с, слабкий град, місцями по області, вдень і в Києві пройдуть сильні дощі. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°; по області вночі 12-17°, вдень 21-26°.

13-14 червня утримається мінлива хмарність. Вночі 13 червня та вдень 14 червня очікуються окремі короткочасні дощі, грози, в решту часу - без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 26-31°.

15-16 червня місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.