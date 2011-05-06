30 плавучих ресторанів не можуть знайти собі місце на Дніпрі

Плавучі ресторані в Києві планують зосередити в трьох місцях: біля моста Патона на правому березі Дніпра та біля островів Жуків та Галерний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник гендиректора КП «Плесо» Денис РУДНИК.

“Сьогодні створена на підприємстві робоча група, яка займається створенням концепції стоянок розміщення плавзасобів. В результаті роботи визначені три перспективні місця розміщення дебаркадерів (ресторанів на воді): о.Жуків, о. Галерний та територія поряд з мостом Патона на правому березі р. Дніпра. Щодо повернення на Набережну дебаркадерів питання не розглядається”, - сказав Д.РУДНИК, додавши, що переконаний, дебаркадери на старі місця стоянок не варто повертати.

“Щодо законності їх розміщення хочу сказати, що сьогодні “Плесо” спільно з ГУ архітектури та ГУ земельних ресурсів розробляє схеми, які будуть включені в Генплан Києва і в Програму соціально-економічного розвитку, на підставі чого дебаркадери вже будуть законно розміщені в цих місцях”, - зазначив представник “Плесо”.

Найвірогідніше, що плавучі ресторани почнуть працювати біля моста Патона. “Я думаю, якщо ми укладемо договір з землекористувачем, оскільки там приватна земля, то вже з 1 червня почнуться заходи з благоустрою території. Там можливе розміщення 10 дебаркадерів із приблизно 30 існуючих, які на сьогодні не можуть собі знайти місце”, - пояснив Д.РУДНИК.

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року з Набережної Дніпра розпочалося відшвартуванням дебаркадерів ресторанів.

Разом з тим Київська транспортна прокуратура почала розслідування кримінальної справи, порушеної Генеральною прокуратурою України і прокуратурою Києва, за фактами порушення закону при видачі дозвільних документів на швартування несамохідних суден на Набережній Дніпра.

Згідно з експертизою, міська гранітна набережна є винятково берегоукріплюючою спорудою і не пристосована для відстою плавзасобів.