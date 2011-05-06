Містами-героями України пройде міжнародний автопробіг

На честь святкування 66-ї річниці Перемоги над фашистськими загарбниками 8-12 травня містами-героями України пройде міжнародний автомобільний пробіг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, участь в автопробігу візьмуть представники України, Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Акція відбуватиметься під патронатом Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів України та за сприяння КМДА.

8 травня об’єднана колона трьох держав стартує від пам’ятника Дружби на кордоні Брянської, Гомельської та Чернігівської областей.

9 травня у Києві з 9.00 до 10.00 на проспекті Перемоги біля пам’ятника Визволителям Києва відбудеться урочистий мітинг, присвячений автопробігу, та покладання квітів за участю урядовців України, а також послів Росії та Білорусі.

Далі колона вирушить містами-героями України.

10 травня учасників автопробігу зустрічатимуть в Одесі, 11 травня – у Севастополі, 12 травня – у Керчі. У кожному місті відбуватимуться мітинги та покладання квітів.