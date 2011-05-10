Міссісіпі загрожує США рекордним потопом

Рівень води в одній з найбільших річок США Міссісіпі в найближчі дні може стати одним з рекордних за весь час вимірювань, з регіону евакуювали тисячі людей, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

За даними агентства, вода найбільше піднялися біля міста Мемфіс (штат Теннессі) і лише на кілька сантиметрів поступається рекордній позначці 1927 року.

За оцінкою військових інженерів, ймовірність прориву міської дамби невисока. Проте фахівці визнають, що вода підвищується швидше, ніж очікувалося. У Мемфісі вже відкрили шлюзи водоскиду, щоб скинути тиск нової води і хоч би частково відвести її у бік Нью-Орлеана, який розташований нижче вздовж річки.

За даними метеобюро, вдень у понеділок рівень становив 47,8 фута (близько 14,6 метра), що лише на 20 см поступається рекордові 1927 р. Причиною розливу стали щвидке танення снігів і проливні дощі. Паводкова ситуація в регіоні збережеться не менше восьми днів, протягом яких всі рекордні показники глибини Міссісіпі можуть бути перекриті.

Влада рекомендувала евакуюватися з небезпечної зони мешканцям 1,3 тисячі будинків і попередили, що можлива повінь може завдати шкоди 3 тисячам об`єктам нерухомості.

У 1927 році на Міссісіпі відбулася так звана "Велика повінь", одна з найбільших в історії США, яка торкнулося десятьох штатів на півдні і середньому заході країни. Загинули 246 осіб, 700 тис. залишилися без житла.