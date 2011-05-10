Рівень сплати за ЖКП у Києві б'є рекорди

Загальний рівень сплати за житлово-комунальні послуги у квітні, з урахуванням погашеної заборгованості, становить 97,4%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Серед мешканців будинків комунальної форми власності найвищі показники оплати у Голосіївському (100,51%), Печерському (99,01%) та Подільському (98,84) районах міста. Найнижчий рівень оплати у Святошинському районі - 92,36%.

Разом з тим, загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги упродовж чотирьох місяців 2011 року досягнув 101,6% та перевищив показник 2010 року, який складав 99,93%.

Директор комунального підприємства «ГІОЦ» Станіслав КАПЛУНЕНКО зауважив, що з вересня 2010 р. кияни вчасно та в повному обсязі сплачують за спожиті житлово-комунальні послуги, рівень сплати перевищував 100%.