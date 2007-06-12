Фігурант гучного ДТП в центрі Києва спробував втекти до Ізраїлю

Власник спортивного BMW М6 Сергій Калиновськиій, в ДТП з яким загинуло двоє людей, не зважаючи на підписку про невиїзд, спробував на чартері відлетіти до Ізраїлю. Про це повідомив начальник столичного міліційного ЦГЗ Володимир Поліщук. Причому відбувалася втеча в аеропорту "Жуляни", звідки зазвичай відправляються тільки внутрішні рейси. Ймовірно, хлопець розраховував, що його шукатимуть в "Борисполі", але ніяк не в маленькому аеропорту. До речі, за однією з версій, Калиновський був переодягнутий, як колись Олександр Керенський, в жіноче плаття. Але в міліції заявили, що це просто чутки. У понеділок після спроби втечі в Шевченківському суді вирішувалося питання про заміну підписки на арешт.

Весь день сам Калиновський знаходився під посиленою охороною (і міліції, і своєю власною) в приватній клініці в Медмістечку. За словами адвоката Ігоря Лодяного, у його клієнта черепно-мозкова травма і декілька переломів, і взагалі нібито нікуди він і не тікав.

Проте у міліції - інші дані. За словами Поліщука, Калиновський близько 8 години ранку в аеропорту "Жуляни" намагався пройти прикордонний контроль. "Ми ще раніше розіслали орієнтування на вокзали і аеропорти про те, що ця людина знаходиться на підписці про невиїзд і у випадку, якщо він спробує виїхати за межі Києва, його потрібно затримати", - розповідає Володимир Поліщук. Відразу в "Жуляни" були викликані слідчі, що розслідують ДТП. Калиновський намагався вилетіти до Тель-Авіва чартером, літак був зафрахтований для перевезення "неповнолітньої дитини на лікування". Коли супроводжуючі Сергія люди побачили міліцію - тут же викликали "швидку", на якій його терміново відвезли назад в клініку.

Як могло статися, що фігурант резонансної справи міг покинути лікарню, міліція обіцяє з`ясувати вже в найближчий день. "Медики не пускали до хлопця навіть слідчих, кажучи, що Калиновський сам сильно постраждав в аварії і знаходиться у важкому стані, а тут його раптом ловлять в аеропорту!" - обурено додає Поліщук.

До речі, міліціонери охороняють Калиновського в парі з його приватною охороною.

Апеляційний суд відмінив рішення Шевченківського суду Києва про обрання Калиновському запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд і направив справу на новий розгляд. Тепер, якщо суд прийме сторону правоохоронців, які наполягають на арешті, Сергія Калиновського можуть відправити до СІЗО.

Загиблий під колесами кабріолета Володимир Куликовський був старшим прапорщиком внутрішніх військ. У нього залишилася дружина і маленька дочка.

Інформація про самого Сергія Калиновського достатньо суперечлива. Він нібито син крупного нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського. Також ходили чутки, що він має родинні зв`язки з співввласником компанії "Росукренерго" Дмитром Фірташем. Мама Сергія - колишня дружина Фірташа.

Сергій - студент інституту міжнародних відносин. Кілька років тому він нібито був замішаний в бійці із співробітником ДАІ.

Нещастя трапилося 30 травня, близько п`яти годин ранку. "BMW М6", за кермом якого був Калиновський, врізався у припарковані "Жигулі" на бульварі Шевченка, 23. Пасажир "Жигулів", службовець внутрішніх військ, загинув на місці. З Калиновським в машині їхала його 25-річна подруга. Вона померла через три дні в лікарні.

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