Естонія повідомила про заборону на в’їзд 60 громадянам України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ Естонії повідомило, що станом на 31 травня цього року діє тимчасова заборона на в’їзд до Естонії для 60 громадян України.

Підставою застосування такої заборони у більшості випадків є порушення цими особами візового режиму - в’їзд на територію Естонії за підробленими паспортами громадян Європейського Союзу, перебування у країні поза терміном дії візи, ввезення заборонених предметів, нелегальне працевлаштування. Термін дії тимчасової заборони - від 1 до 10 років.

Як зазначив А.ДЕЩИЦЯ, відповідно до частини 1 ст. 33-4 закону про зобов’язання виїзду з країни та заборони на в’їзд в країну, інформація про застосування заборони на в’їзд не є публічною, тому Міністерство внутрішніх справ Естонії може підтвердити лише кількість громадян України, для яких діє заборона на в’їзд.

Окрім цього, А.ДЕЩИЦЯ зазначив, що рішення про застосування заборони на в’їзд по відношенню до самого іноземця не є політичним. Заборона на в’їзд до Естонії застосовується на підставі закону про зобов’язання виїзду з країни та заборони на в’їзд в країну, рішення суду або рішення міністра внутрішніх справ Естонії.