2-річна дитина потрапила під потяг і залишилася живою

У Полтавській області 2-річна дитина потрапила під приміський потяг «Ромни – Ромодан» і чудом залишилася живою.

Як передає кореспондент УНІАН, у лінійному відділі міліції на станції «Кременчук» журналістів повідомили, що подія сталася 10 травня.

«Під час з`ясування обставин НП стало відомо, що сім`я дитини живе в будинку, який знаходиться за 15-20 метрів від залізничного полотна. Батько сімейства косив траву за будинком, мати – садила кукурудзу в городі. Маленького хлопчика (1 рік і 10 місяців) залишили на старшого 17-річного брата, проте той кудись вийшов. Дитина залишилася наодинці і полізла на залізничне полотно. У цей час з-за рогу на великій швидкості виїхав приміський потяг», - розповів заступник начальника лінійного відділу міліції на станції «Кременчук» Олександр ПРУСС.

За його словами, машиніст спочатку навіть не зрозумів, що на залізничному полотні сидить дитина, але у нього спрацювала інтуїція і залізничник застосував екстрене гальмування.

«Локомотив ударив хлопчика, і його відкинуло з дороги. На даний момент дитина перебуває у реанімаційному відділенні районної лікарні», - сказав О.ПРУСС.