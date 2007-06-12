Ющенко не ходить з Януковичем виключно через службову етику

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ узгодили між собою питання своєї участі в відкритті Міжнародної виставки-ярмарки «Агро-2007».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання, чому глава держави і прем`єр уникають спільної участі в заходах.

«Це питання було узгоджене, і тут немає ніякого підтексту. Це виходить з правової службової етики», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, в усіх важливих заходах в економічному і діловому житті країни повинні брати участь або прем`єр-міністр, або Президент. «Ніколи не було такої традиції, щоб на одному й тому ж заході, в даному випадку, такого порядку, як виставка, з`являлися дві ключові персони держави», - додав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, передбачалося, що в церемонії відкриття Міжнародної виставки-ярмарки «Агро-2007» візьме участь прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ, проте він відмінив свою участь, як повідомила прес-служба Кабміну, в зв`язку із зміною свого робочого графіка.