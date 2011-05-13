У Чернівцях на День вишиванки побили рекорд України

На День вишиванки у Чернівцях, який відбувся 5 травня, жителі міста побили рекорд України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це досягнення журналістам повідомили перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Георгій ГАЛИЦЬ та проректор з науково-педагогічної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Тамара МАРУСИК.

Там, згідно з підсумками акції зі встановлення рекорду за кількістю людей, одночасно одягнених у національні вишиті сорочки, буковинці перевершили вже існуючий рекорд у 3 тис. 228 осіб і встановили новий – 4 тис. 189 осіб.

За їхніми словами, цього року на Центральній площі Чернівців зафіксовано представників близько 200 організацій, які прийшли, аби долучитися до нового рекорду.

За словами Г.ГАЛИЦЯ, цей захід став прикладом того, як без копійки бюджетних грошей можна проводити яскраві і патріотичні акції.

«Саме в молоді міститься той потужний потенціал, який спроможний сформувати сучасне громадянське суспільство. День вишиванки започатковано чотири року тому студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а вже цього року з їх легкої руки до свята долучилися студенти інших навчальних закладів, дошкільнята і школярі, працівники музеїв і бібліотек, лікарень і сфери обслуговування, підприємств, установ та організацій міста», - сказав перший заступник губернатора Буковини.

За словами Т.МАРУСИК, цьогорічна акція за масштабністю суттєво відрізняється від попередніх. «Символом сьогоднішнього дійства стала вишиванка, яку "одягнув" центральний корпус університету і вкотре засвідчив свою українську приналежність, а по-друге, ми заявили про себе на всю Україну", - додала проректор ЧНУ.

У зв’язку з організацією та встановленням рекорду України в категорії "Свята, масові видовища" студентство Чернівецького національного ім. Федьковича нагороджене дипломом Книги рекордів України. Г.ГАЛИЦЬ вручив ініціаторам та організаторам Дня вишиванки почесні грамоти Чернівецької ОДА та зауважив, що за результатами акції за сприяння облдержадміністрації буде видано фотоальбом.