У Донецьку ухвалено Програму розвитку російської мови і російської культури

У Донецьку прийнята до реалізації Програма розвитку регіональної російської мови і російської культури на 2007-2011 роки.

Як повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків з громадськістю Донецької міськради, програма була розроблена відповідно до законів України "Про мови в Українській РСР", "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин", а також відповідно до рішення обласної ради "Про створення умов для розвитку російської мови в Донецькій області". Програма була затверджена на сесії міськради.

Основним завданням Програми є всесторонній і рівний розвиток, функціонування російської мови у всіх сферах суспільного життя міста; сприяння у використанні російської мови в усній і письмовій мові, в суспільному житті; сприяння здійсненню наукових досліджень в галузі російської мови, літератури і культури; забезпечення взаємодії між Донецьком і містами Російської Федерації в освітній і культурній сферах; зміцнення матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів для поліпшення якості викладання російської мови тощо.

Крім того, програмою передбачається використовувати російську мову в освіті "в межах адміністративних меж Донецька без шкоди для навчання українською мовою".

Програма також передбачає сприяти розвитку російської мови "як мови міжнаціонального спілкування шляхом організації фестивалів російської культури, кінофестивалів, оглядів народної творчості, популяризації творів класиків російської літератури і сучасних авторів".