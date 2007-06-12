Господарі ”закручують гайки” шахтарям

Генеральний директор ВАТ «Краснодонвугілля» Олександр ВОВК погрожує “замінити” колектив шахти ім. Баракова, якщо шахтарі продовжуватимуть акції протесту проти неадекватних умов праці.

Як повідомив УНІАН лідер Незалежної профспілки гірників Дмитро КАЛІТВЕНЦЕВ, прибувши на шахту сьогодні після обіду, О.ВОВК, зокрема, заявив: “Якщо не будете працювати, я на цій шахті заміню колектив».

За словами Д.КАЛІТВЕНЦЕВА, таку реакцію директора викликали акції протесту гірників, які сьогодні розпочали першу зміну на дві години пізніше. Крім того, близько 150 шахтарів з інших змін пікетували адміністративну будівлю ВАТ «Краснодонвугілля» у Краснодоні.

Шахтарі заявляють, що з січня 2007 року вимагають зустрічі з керівництвом ВАТ, яке має вирішити низку соціальних питань на шахті. Основною проблемою гірників в останні місяці було зменшення зарплати при підвищенні плану вуглевидобутку і збільшенні робочого часу. За словами Д.КАЛІТВЕНЦЕВА, гірники основних професій сьогодні отримують зарплату, в середньому, на 500 грн. менше, ніж вони отримували в 2004 році, тоді як виконують вже підвищений план на 130%. Занепокоєння Незалежної профспілки викликає також те, що проектна потужність шахти - 700 тис. тонн вугілля на рік, а цьогорічний план, затверджений власниками ВАТ «Краснодонвугілля», передбачає видобуток 1 млн. 100 тис. тонн. За інформацією Д.КАЛІТВЕНЦЕВА, аби виконати план, керівництво шахти видало наказ про збільшення робочого часу, і тепер під час перезмінок під землею фактично перебуватиме одразу дві зміни.

Враховуючи, що шахта є небезпечною щодо вибуху газу, профспілки не виключають повторення трагедії 2000 року, під час якої на шахті загинуло 80 гірників.

Як також повідомив Д.КАЛІТВЕНЦЕВ, найсвіжішім приводом для проведення акцій протесту стало скасування премії за травень для всіх робітників шахти. Керівництво мотивувало відсутність премій завищеною зольністю вугілля.

Довідка УНІАН. 5 червня 2007 року загальні збори акціонерів ВАТ «Краснодонвугілля», затвердили на посаді генерального директора компанії Олександра ВОВКА, який з осені 2006 року виконував обов`язки генерального директора ВАТ. До Краснодону О.ВОВК працював технічним директором на підприємстві «Воркутавугілля».

Згідно з офіційним повідомленням компанії, за підсумками 2006 року фінансовий результат від виробничої діяльності «Краснодонвугілля» після сплати податків склав 54,1 млн. грн. збитку. Збори акціонерів вирішили покрити збитки за 2006 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. У 2007 році ВАТ «Краснодонвугілля» планує збільшити видобуток вугілля на 700 тис. тонн, у порівнянні з 2006 роком, - до 6,4 млн. тонн.

ВАТ «Краснодонвугілля» є однією з найбільших вугільних компаній України по видобутку і збагаченню вугілля марок «Ж» і «К», що коксується. Майже 100% акцій ВАТ «Краснодонвугілля» належать ВАТ «Авдєєвський коксохімічний завод». «Краснодонвугілля» і «АКХЗ» входять до групи “Метінвест”, яка здійснює стратегічне управління гірничо-металургійним бізнесом Групи СКМ. Управляючою компанією Групи “Метінвест” є ТОВ «Метінвест Холдинг».