Обставини загибелі начальника Миколаївського УСБУ

Автомобіль загиблого учора ввечері начальника Миколаївського обласного управління СБУ, полковника Михайла ТАРАНОВА намагався «проскочити» вже закритий для проїзду поїзда залізничний переїзд, повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, як пише Миколаївська обласна інтернет-газета «Novosti-N», на автомобілі «Nissan» сірого кольору М.ТАРАНОВ прямував з Херсона до Миколаєва. За інформацією видання, М.ТАРАНОВ сидів на задньому сидінні справа, за кермом був його водій.

«Коли автомобіль наблизився до залізничних колій, переїзд був уже закритий. Постоявши менше хвилини перед шлагбаумом, «Nissan» рушив з місця, об`їхав вантажівку «МАЗ», що стояла перед ним, потім об`їхав закритий шлагбаум і спробував проскочити переїзд. У цей час з Херсона у бік Миколаєва йшов пасажирський поїзд №627 «Кривий Ріг – Миколаїв». І о 21.23 локомотив ударив машину з правого заднього боку. Автомобіль продовжив рухатися вперед, зніс 7 секцій забору і врізався в ліхтарний стовп. Від одержаних травм М.ТАРАНОВ помер на місці; його шофер з численними травмами доставлений в Миколаївську ЛШМД», - повідомляє подробиці інтернет-газета, приводячи при цьому фотографії з місця події. За версією газети, поїзд проїхав ще 620 м і зупинився. До Миколаєва він прибув із затримкою, в 23.15.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня пізно ввечері під Миколаєвом під час дорожньо-транспортної пригоди загинув начальник УСБУ України в Миколаївській області 52-річний полковник М.ТАРАНОВ. У прес-службі СБУ повідомили, що ДТП сталося на залізничному переїзді. За інформацією прес-служби, автомобіль, в якому їхав М.ТАРАНОВ, зіткнувся з останнім вагоном поїзда, внаслідок чого керівник регіонального управління спецслужби загинув, а його водій, завдяки спрацьовуванню подушок безпеки, дістав тілесні пошкодження. М.ТАРАНОВ очолював УСБУ в Миколаївській області з січня 2007 року.