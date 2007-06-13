Безсмертний позивається до Мороза через трудову книжку

Заступник керівника Секретаріату Президента України, голова Центрвиконкому партії “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ звернувся із судовим позовом в Печерський районний суд Києва до голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА, керівника Апарату ВР Валентина ЗАЙЧУКА та Апарату Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", у своєму позові Р.БЕЗСМЕРТНИЙ просить суд визнати протиправною бездіяльність Апарату Верховної Ради, керівника Апарату та голови ВР щодо незабезпечення своєчасної видачі йому належним чином оформленої трудової книжки.

Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ вимагає зобов’язати Апарат ВР, В.ЗАЙЧУКА та О.МОРОЗА вжити заходів щодо невідкладного забезпечення видачі йому належним чином оформленої трудової книжки.

У своєму позові Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначає, що 18 квітня 2007 року він написав особисту заяву про вихід зі складу депутатської фракції блоку “Наша Україна”, 30 травня після відновлення повноважності Верховної Ради України V скликання відповідно до Указу Президента України від 29 травня, зазначена заява була зареєстрована в Апараті Верховної Ради України.

Рішенням міжпартійного з’їзді блоку “Наша Україна” від 2 червня було достроково припинено депутатські повноваження Р.БЕЗСМЕРТНОГО у зв’язку із виходом зі складу депутатської фракції блоку.

Ні Конституція України, ні інші акти законодавства України не передбачають подальшого схвалення, підтвердження чи визнання такого рішення вищого керівного органу виборчого блоку з боку будь-якого органу державної влади, посадової чи службової особи. Тобто відповідне рішення міжпартійного з’їзду блоку “Наша Україна” в даному випадку є остаточними, а повноваження Р.БЕЗСМЕРТНОГО, як народного депутата України V скликання, припиненими – з 2 червня 2007 року.

7 червня Р.БЕЗСМЕРТНИЙ звернувся до Апарату Верховної Ради України з вимогою про видачу йому трудової книжки. 8 червня Р.БЕЗСМЕРТНОМУ було видано трудову книжку, але без внесення запису про дострокове припинення повноважень народного депутата.

“Таким чином, - говориться у судовому позові , - дії з боку працівників Апарату Верховної Ради України щодо невидачі позивачеві належним чином оформленої трудової книжки суперечать статті 47, 116 Кодексу законів про працю України та грубо порушують мої трудові права, а також конституційні права людини і громадянина”.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що неналежним чином оформлену трудову книжку йому видали через протиправну бездіяльність керівника Апарату ВР та голови парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що йому у Верховній Раді не віддають трудову книжку, і пообіцяв звернутися з цього приводу до суду.

8 червня прес-служба Верховної Ради України інформувала, що до управління кадрів Апарату ВР у квітні – на початку червня 2007 року не надходило заяв та усних звернень від Р.БЕЗСМЕРТНОГО про видачу йому трудової книжки.