Журналістам показали відеозапис загибелі 130-кілограмового відвідувача аквапарку

У тернопільському аквапарку “Лімпопо” загинув чоловік, травмувавшись учора при спуску з гірки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції співвласник готельного розважально-оздоровчого комплексу "Алігатор", до складу якого входить “Лімпопо”, Андрій ТРАЧ.

Він розповів, що 32-річний мешканець Хмельницька порушив правила безпеки і спускався з гірки настоячи. “Це заборонено, про що вказано на стендах із правилами перебування в аквапарку, які висять при вході, в гардеробі та у самому приміщенні аквапарку”, - сказав А.ТРАЧ.

Він також повідомив, що компанія хмельничан приїхала до Тернополя ще 11 червня ввечері. Цілу ніч, за словами А.ТРАЧА, чоловіки провели у боулінг-клубі, а з 8-ї год. почали бурхливо розважатися в аквапарку. Серйозної травми хмельничанин, на думку А.ТРАЧА, зазнав також через те, що мав дуже велику вагу - 130 кг.

Під час прес-конференції журналістам продемонстрували запис камери відеоспостереження, з якого видно, як чоловік спускався на ногах із гірки, послизнувся і впав, вдарившись маківкою об кант. Після цього він втратив свідомість. Після надання першої допомоги, чоловіка відправили в обласну лікарню, де у нього констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійну рану потилиці. Вчора він у важкому стані перебував у реанімації, а сьогодні помер.

Зараз за фактом смерті чоловіка, повідомила прес-секретар прокурора області Леся Долішна, перевірку проводить міліція. Невдовзі таку перевірку розпочнуть і працівники прокуратури.