Ющенко наклав вето на 10 законів (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, застосував право вето до 10 законів, повернувши їх зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою.

Як повідомляє прес-служба глави держави, представлятиме пропозиції Президента України на пленарному засіданні Верховної Ради представник Президента у парламенті Роман ЗВАРИЧ.

Зокрема, глава держави ветував закони «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження»; «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»; «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення дієвого контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки»; «Про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усиновлення»; «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення якості імпортної сільськогосподарської продукції)»; «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів»; «Про викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності»; «Про Фонд державного майна України» та «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України».