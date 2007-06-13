У міністра сільського господарства тепер дев`ятеро заступників

Кабінет Міністрів України ввів додаткову посаду заступника міністра аграрної політики України.

Як повідомляється на сайті уряду, це передбачено у розпорядженні Кабінету Міністрів № 391 від 13 червня 2007 року.

Іншим документом, розпорядженням №392 від цього ж числа Кабінет Міністрів призначив заступником міністра аграрної політики Валентину ЗАВАЛЄВСЬКУ.

Нагадаємо, до 1 червня В.ЗАВАЛЄВСЬКА була членом Центральної виборчої комісії.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день в штатному розкладі Міністерства аграрної політики України передбачені посади першого заступника і вісьмох заступників міністра.