У міністра сільського господарства тепер дев`ятеро заступників
20:16, 13 червня 2007Суспільство
1065
(А було ЦВК не мінять)
Кабінет Міністрів України ввів додаткову посаду заступника міністра аграрної політики України.
Як повідомляється на сайті уряду, це передбачено у розпорядженні Кабінету Міністрів № 391 від 13 червня 2007 року.
Іншим документом, розпорядженням №392 від цього ж числа Кабінет Міністрів призначив заступником міністра аграрної політики Валентину ЗАВАЛЄВСЬКУ.
Нагадаємо, до 1 червня В.ЗАВАЛЄВСЬКА була членом Центральної виборчої комісії.
Довідка УНІАН. На сьогоднішній день в штатному розкладі Міністерства аграрної політики України передбачені посади першого заступника і вісьмох заступників міністра.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter