Ющенко ветував закон про Фонд держмайна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до Закону України “Про Фонд державного майна України”, повернувши його зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламенту, повідомляє офіційний сайт Президента.

Відповідно до зауважень Президента, Закон «Про Фонд державного майна України» не може бути підписаний у зв`язку з невідповідністю його положень Конституції і законам України.

Зокрема, в законі, який поступив на підпис Президентові, Фонд держмайна визначений центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який є підзвітним і підконтрольним Верховній Раді. В той же час, відзначає Президент, Конституцією вже передбачений спеціальний статус Фонду, особливий порядок призначення голови Фонду держмайна за поданням прем`єр-міністра і звільнення його Верховною Радою.

До того ж, діюче Тимчасове положення про Фонд держмайна, затверджене ухвалою ВР від 7 липня 1992 року, визначає Фонд державним органом (а не органом виконавчої влади). «Враховуючи приведене, бачиться, що статус Фонду державного майна України повинен визначатися, враховуючи його місце як державного органу із спеціальним статусом в системі окремо визначених Конституцією України державних органів», - відзначає в своїх зауваженнях Президент.

Не відповідають Конституції, на думку Президента, і положення закону, що визначають п`ятирічний термін перебування на посаді голови Фонду, а також що встановлюють вичерпний перелік підстав його звільнення. Президент відзначає, термін перебування на посаді голови Фонду і підстави для його звільнення Конституцією не обумовлені.

Президент вважає, що закон передбачає положення, які створюють умови для «ручного» управління процесом приватизації державного майна. Зокрема, Фонд ухвалює рішення про припинення приватизації держмайна, зокрема про зняття об`єкту приватизації з продажу, а також вносить зміни в план розміщення акцій відкритого акціонерного суспільства в частині перенесення терміну їх розміщення у разі виявлення порушень норм законодавства України.

Президент відзначає, що останнім часом практика приватизації засвідчила, що такі заходи сприяють реалізації тіньових схем приватизації, наприклад, під час продажу акцій «Луганськтепловоза». Для уникнення зловживань, вважає Президент, слід визначити в законі умови і процедуру ухвалення в цих випадках Фондом держмайна України рішень про припинення приватизації державного майна.

Відповідно до цього закону, Фонду держмайна України надається право делегувати Фонду майна Автономної Республіки Крим, який не знаходиться в системі органів ФДМУ, повноваження по управлінню і приватизації державного майна, по реалізації політики у сфері управління і приватизації державного майна. Президент відзначає, що це суперечить Закону «О управлінні об`єктами державної власності», по якому це право належить Кабміну.

Президент підкреслює, що в законі немає чіткого розмежування завдань і функцій Фонду державного майна України.

У пропозиціях сказано, що законом врегульовано питання взаємодії Фонду державного майна України з органами державної влади. При цьому відсутнє положення про взаємодію Фонду держмайна з Президентом України. Натомість в законі встановлений обов`язок щодо відправки ФДМУ проектів актів Президента для надання висновків, що обмежує конституційне право Президента видавати акти.

Президент пропонує парламенту переглянути з урахуванням його зауважень Закон «Про Фонд державного майна України».

Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада прийняла 19 квітня ц. р. Відповідно до закону, Фонд державного майна є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізовує державну політику у сфері приватизації, управління об`єктами права держвласності, що входять в його сферу.

Згідно із законом, голова Фонду держмайна призначається парламентом за поданням прем`єр-міністра і звільняється з посади парламентом. Термін повноважень голови Фонду держмайна - 5 років.