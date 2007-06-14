Рада міністрів ЄС схвалила підписання угод про полегшення візового режиму з Україною

Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ Європейського союзу схвалила підписання угод про полегшення візового режиму та реадмісію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене 13 червня на засіданні Ради в Люксембурзі.

Відповідно до тексту рішення, проект угоди про полегшення візового режиму передбачає, зокрема, полегшення на взаємній основі видачі віз для осіб, які мають намір на перебування в країні терміном до 90 діб, на 180 діб. Дія угоди не розповсюджуватиметься на Данію, Ірландію та Велику Британію.

Угода про реадмісію передбачає на взаємній сонові швидке та ефективне повернення осіб, які не мають підстав для продовження перебування на території України чи країн-членів ЄС. Ця угода не діятиме на території Данії.

Як повідомляв УНІАН, підписання обох угод заплановане на 18 червня, коли у Люксембурзі відбудеться засідання Ради співробітництва Україна-ЄС.