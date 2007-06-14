На думку українських лікарів, Янукович і Цушко ганьблять вітчизняну медицину

Всеукраїнське лікарське товариство застерігає перед остаточною руйнацією системи охорони здоров’я в Україні. В інтерв’ю „ Німецькій хвилі ” голова цього об’єднання Станіслав Нечаїв визнав, що брак коштів не дозволяє українським лікарям надавати пацієнтам вчасну та якісну допомогу.

„Не може лікар-професіонал отримувати на місяць 500 гривень, працювати на застарілому обладнанні і при цьому ще й фахово дбати про здоров’я своїх пацієнтів”, - каже Станіслав Нечаїв. Він наголосив, що в Україні слід змінити підхід до системи охорони здоров’я і розробити чітку концепцію її реформування, позаяк одними радянськими гаслами про безкоштовну медицину хворого не вилікуєш. Як констатував голова Всеукраїнського лікарського товариства, українські можновладці регулярно звітують про виділені на охорону здоров’я численні кошти, але при цьому більшість з них лікується за кордоном. «Віктор Федорович поїхав до Іспанії коліно лікувати. Це сором для країни, коли прем’єр-міністр не може забезпечити навіть для себе певний рівень в урядових лікарнях. А якщо соціаліст Цушко, який повинен би був дбати про соціум, поїхав у Німеччину до капіталістів лікуватися – це взагалі нонсенс. Це визнання своєї неспроможності взагалі», - сказав Нечаїв. Голова Всеукраїнського лікарського товариства зазначив, що фаховість українських лікарів не піддається сумніву, але влада своїми діями дискредитує медиків.