Генконсул Польщі в Харкові відзначає відчутне пожвавлення

Співпраця між Україною та Польщею в сферах політики, економіки та культури значно пожвавилася. На цьому в інтерв’ю кореспондентові УНІАН наголосив Генеральний консул Республіки Польща в місті Харкові Ян ГРАНАТ.

Він зауважив на великій кількості контактів між керівництвом обох країн та на розширенні мережі консульств у Польщі та Україні.

«Наші президенти двічі зустрічалися…, міністри закордонних справ відкрили нові консульства в Криму, відкрили нову будівлю консульства у Львові. Якщо така кількість зустрічей, діалог дуже й дуже сильний і живий», - наголосив Я.ГРАНАТ.

Також, за словами Генконсула, не припиняються культурні та продовжують розвиватися економічні взаємини України та Польщі. Зокрема, помітним для польського бізнесу став вихід деяких українських підприємств на Варшавську фондову біржу.

Я.ГРАНАТ зауважив, що з початку року в харківському консульському окрузі «карту поляка» отримали близько 50 осіб, ще близько 900 «молодих людей» тимчасово виїжджали до Польщі.

«Останнім часом ми помітили, що наше співробітництво швидко розвивається в різних галузях, і в економіці є великий інтерес. У нас розвивається культурний обмін: проводили «Українську весну» в Познані, приїжджали театри. З початку цього року більш як 900 молодих людей, студентів, наукових співробітників виїжджали до Польщі. Я сподіваюся, що до кінця року таких буде близько двох тисяч. Найголовніше, що є сигнали. Українські великі підприємства виходять та польську біржу. Це підживлює зацікавленість польського бізнесу», - зазначив Я.ГРАНАТ.

На думку Генконсула, така щільність контактів сприятиме зміцненню добросусідських відносин між Україною та Польщею.