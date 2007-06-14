Посол США певен, що політична стабільність ”скоро повернеться в Україну”
23:13, 14 червня 2007Суспільство
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Що дає йому таку впевненість
|Уїльям ТЕЙЛОР
Як передає кореспондент УНІАН, посол висловив упевненість, що політична стабільність скоро повернеться в Україну. «Можливо, ця стабільність не повернеться до осені, але коли вона повернеться, уряд зможе знову нормально працювати", - сказав У.Тейлор.
За його словами, "навіть та нестабільність, яку ми бачили в Україні впродовж кількох останніх місяців, не позначилася на роботі шахти".
"Ця шахта працює дуже ефективно, і економіка України працює в цілому дуже ефективно", - вважає посол США.
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