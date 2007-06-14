Посол США певен, що політична стабільність ”скоро повернеться в Україну”

Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР упевнений, що політична стабільність "скоро повернеться в Україну". Про це посол заявив сьогодні журналістам під час відвідин шахти "Білозерська" Добропільського району, де реалізується великий американсько-український проект з дегазування гірських виробок з метою підвищення безпеки робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, посол висловив упевненість, що політична стабільність скоро повернеться в Україну. «Можливо, ця стабільність не повернеться до осені, але коли вона повернеться, уряд зможе знову нормально працювати", - сказав У.Тейлор.

За його словами, "навіть та нестабільність, яку ми бачили в Україні впродовж кількох останніх місяців, не позначилася на роботі шахти".

"Ця шахта працює дуже ефективно, і економіка України працює в цілому дуже ефективно", - вважає посол США.