Львів шукає інвесторів серед іранських нафтовиків

Іранська провінція Шираз хоче стати побратимом Львівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник іранської делегації, що перебуває на Львівщині, член редколегії газети «Іран» Дар’юш АРМАН заявив на зустрічі з головою облдержадміністрації Михайлом ЦИМБАЛЮКОМ. Нині на Львівщині перебуває делегація керівників засобів масової інформації з Іранської Республіки та заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Іранської Республіки в Україні Мохаммад Алі ЕСКАНДЕРІ. В рамках візиту, який відбувається у рамках меморандуму про співпрацю між Посольством Ірану в Україні та Національною спілкою журналістів України, делегація сьогодні зустрілась з губернатором.

Під час зустрічі іранська сторона висловила зацікавленість у налагодженні тіснішої співпраці та підписанні договору про співробітництво між Львівщиною та провінцією Шираз.

«Львів – красиве місто, яке лягає на серце. В нас є кілька практичних пропозицій, в рамках яких ми б хотіли встановити побратимські відносини між Львівською областю та провінцією Шираз в Ірані», - заявив Д.АРМАН.

Він також зазначив, що Іран прагне налагодити співпрацю у галузі медицини та фармацевтики. «На цьому наголошували представники нашого Міністерства охорони здоров’я. Також ми зацікавлені у залученні менеджерів з вашого регіону та інвестуванні у галузь будівництва», – сказав Д.АРМАН.

У свою чергу, М.ЦИМБАЛЮК висловив зацікавлення досвідом іранської сторони у галузі видобутку газу та нафти. «Ми зацікавлені у співпраці з інвесторами, готові створювати умови для інвесторів. Кожен інвестор, який приходить в область, зовнішній, внутрішній, отримує від ОДА допомогу у вирішенні всіх проблемних питань. Додам, що нас цікавлять технології видобутку корисних копалин на глибині більш як три кілометри. Крім того, Львівщина зацікавлена у співпраці у галузі будівництва доріг», – зазначив М.ЦИМБАЛЮК.

«Знаючи успіхи у видобутку нафти і газу в Ірані, хотіли б бачити саме вас інвесторами в Львівщину, а від себе можу обіцяти сприяння і створення будь-яких умов для комфортної співпраці», - додав губернатор.