Консультант викрав з військової частини комплектуючі до зенітних установок
09:58, 24 травня 2011Суспільство
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На загальну суму 711,9 тисяч
Військовою прокуратурою Центрального регіону України порушено кримінальну справу щодо технічного консультанта заступника генерального директора оборонного підприємства Харкова.
Як повідомили УНІАН у відділ зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, встановлено, що він у групі із військовослужбовцями викрав з військової частини комплектуючі до зенітних установок на загальну суму 711,9 тис. грн.
Судом задоволено подання слідчого на затримання вказаної особи. Її оголошено у розшук.
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