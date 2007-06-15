Домушник ”Пата” пограбував квартиру одного з керівників Секретаріату Президента

Кілька днів тому була обчищена квартира високопоставленого чиновника Секретаріату Президента в елітному житловому будинку Києва по вулиці Дмитрієвській (його ім`я міліція тримає у секреті). Користуючись відсутністю господарів, зловмисник викрав три дорогі хутряні шуби, два ноутбуки, цифрові фотоапарати, бінокль, не говорячи вже про золоті прикраси і інші коштовності, що зберігалися удома. "Квартира була добре упакована. А ось замки слабенькі", - відзначають оперативники. Загальний збиток, за найскромнішими підрахунками, - не менше 200 тисяч гривень.

Вийти на вірогідного підозрюваного співробітникам карного розшуку Шевченківського райуправління міліції вдалося не тільки завдяки скрупульозному обходу довколишніх будинків і опитуванню місцевих жителів, але і терміновому відрядженню у Волинську область, де "засвітилася" викрадена серед інших речей мобілка. Через її нового власника вийшли на знайомого, якому, у свою чергу, цей телефон від щедрот душевних подарував земляк-грузин. Частина групи повернулася до Києва і за дуже скупими, приблизними відомостями зуміла вичислити будинок на Лівобережжі, де той проживав у молодої жінки. Виставили засідку, і не помилилися - 35-річний Аполлон М., відоміший в певних колах як "Пата", упакував два великі мішки з награбованим, викликав таксі і заходив з цим добром в ліфт. Туди ж під виглядом сусідів увійшли оперативники. Коли над вухом Пати пролунало: "Спокійно, міліція!", він трохи не позбувся мови. Але тут же узяв себе в руки і став пропонувати операм "компроміс" - гроші. Почав з 5 тисяч доларів, а поки доїхали до першого поверху, ставки виросли до 20 тис. "Ех, трохи не встиг! - заледве не плакав грузин. - Чверть години не вистачило".

Газета "Сегодня"