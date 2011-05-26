День Києва різко подорожчав - майже на 1,5 мільйона

На святкування Дня Києва та Дня столиці у бюджеті на 2011 рік передбачені видатки в сумі 3,359 млн. грн.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, більшість коштів буде спрямовано на святкові заходи, для чого Головному управлінню культури КМДА перераховано 2,651 млн. грн. Ще 400 тис. грн. передбачено для Управління у справах національностей та релігій, 203 тис. грн. – Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту та 104,7 тис. грн. - Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

Раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід НОВОХАТЬКО заявляв, що на заходи з нагоди Дня Києва з 25 по 29 травня з бюджету міста цього року буде виділено близько 2 млн. грн.

“Частина заходів проводиться на спонсорські гроші, частина – благодійні, частина – це масові заходи в районах, на які не потрібно кошти. Загалом, коли ми говоримо про мегаполіс, то без коштів такого дійства, як ми спланували, не зробиш, в тому числі, коли ми говоримо про залучення іноземних партнерів або іноземних учасників. Тому загальна сума відносно велика – це до 2 млн. грн.”, - сказав Л.НОВОХАТЬКО.

В той же час він додав, що загальну суму, яка піде на святкування Дня Києва, важко підрахувати, оскільки багато заходів проводитимуться за кошти меценатів і спонсорів.