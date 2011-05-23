День Києва потягне на 2 мільйони з бюджету

З нагоди Дня Києва з 25 по 29 травня у місті відбудеться понад півтори сотні заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід НОВОХАТЬКО під час презентації Програми загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва.

За його словами, на заходи з бюджету міста цього року буде виділено близько 2 млн. грн.

“Частина заходів проводиться на спонсорські гроші, частина – благодійні, частина – це масові заходи в районах, на які не потрібно кошти. Загалом, коли ми говоримо про мегаполіс, то без коштів такого дійства, як ми спланували, не зробиш, в тому числі, коли ми говоримо про залучення іноземних партнерів або іноземних учасників. Тому загальна сума відносно велика – це до 2 млн. грн.”, - сказав Л.НОВОХАТЬКО.

Водночас він додав, що загальну суму, яка піде на святкування Дня Києва, важко підрахувати, оскільки багато заходів проводитиметься за кошти меценатів та спонсорів.

Програма святкування Дня Столиці розпочнеться з церемонії вручення премії «Київ». Вона відбудеться 25 травня о 12.00 у Колонній залі Київської міськдержадміністрації. Кожен з лауреатів премії «Київ» у галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, журналістики та театрального, образотворчого і народного декоративного мистецтв отримає диплом та грошову премію у розмірі 25 тис. грн. Вперше в рамках церемонії вручення премії відбудеться мистецька акція «Художники Києва – рідному місту». В ході акції буде представлена експозиція, яка поєднує живописні і графічні твори, в яких столиця відображена і в ретроспективі, і в сучасному контексті. експонуватимуться твори 40 митців.

За словами заступника голови КМДА, організація та проведення Дня Києва цього року має стати своєрідною генеральною репетицією культурно-розважальних заходів для гостей і учасників фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Він зазначив, що цього року свято влаштовується за трьома основними домінантами: єдиний святковий простір, тобто святкові заходи проводитимуться в всіх районах; урахування уподобань людей всіх вікових груп; заходи, що проводитимуться вперше.

Зокрема, вперше на вулиці Хрещатик встановлять 100-метровий подіум, на якому відбудеться демонстрація колекцій одягу кращих українських дизайнерів, в тому числі молодих, журі очолюватиме Лілія ПУСТОВІТ.

Крім того, вперше у національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» відбудеться фестиваль-ярмарок “Книжковий арсенал”, в якому візьмуть участь близько 200 видавництв та інших учасників ринку. На ярмарок приїде 25 міжнародних гостей.

Як повідомив Л.НОВОХАТЬКО, оригінальним майданчиком святкування Дня Києва протягом двох днів - 28 та 29 травня - стане галерея мистецтв «Лавра», де проходитиме Фестиваль міської культури I Love Kiev («Я люблю Київ»).

27 травня о 15.00 на Пейзажній алеї презентують перші арт-об’єкти, встановлені у рамках проекту Kiev Fashion Park. За інформацією співорганізаторів проекту, його концепція полягає в благоустрої та осучасненні зелених зон міста шляхом встановлення скульптур, інсталяцій відомих українських митців, створених за ескізами вітчизняних фешн-дизайнерів за рахунок меценатських коштів.

Для шанувальників музичного мистецтва в рамках міжнародного фестивалю «Київські літні музичні вечори», що триватиме два святкові дні на естраді Міського саду Центрального парку культури і відпочинку, крім традиційних вечорів класичної музики, вперше відбудеться парад духових оркестрів.

Крім того, у Національній опері України 28 травня пройде концерт «На Україну повернусь» за участю зірок оперного мистецтва. За даними КМДА, у концерті візьмуть участь Вікторія ЛУК’ЯНЕЦЬ, яка приїде з Відня, Андрій ШКУРГАН (з Польщі), Олег КУЛЬКО (провідний соліст Большого театра Росії, народний артист РФ, який закінчив Київську консерваторію), Володимир КУЗЬМЕНКО (зі Штутгарта) і Валерій МУРГА (з Цюріха). Крім того, на концерті виступить видатний український скрипаль-віртуоз Дмитро ТКАЧЕНКО, який прилетить з Лондона, та піаністка, лауреат понад десяти найпрестижніших міжнародних конкурсів Марія КІМ з Ганновера.

“Цей концерт стане окрасою Дня Києва”, - підкреслив Л.НОВОХАТЬКО.

Також у рамках Дня Києва передбачені численні заходи на Співочому полі Печерського ландшафтного парку 27-28 травня.

Програмою святкування також заплановано проведення культурно-мистецьких акцій на Майдані Незалежності, які стали популярними серед киян та гостей столиці, а особливо серед молоді. Цього року 28 травня, в суботу, на головній сцені свята компанія «Таврійські Ігри» презентує велику концертну програму за участю зірок української естради та популярних молодіжних гуртів. Кульмінацією свята у неділю ввечері має стати Шоу феєрверків з лазерними ефектами над Дніпром та великою концертною програмою за участю національних творчих колективів, зірок української естради та популярних молодіжних гуртів. У піротехнічному шоу візьмуть участь команди з Нідерландів, Німеччини, Росії, Білорусі та України. Вони показуватимуть свою майстерність з барж, які вивезуть на Дніпро.

Також 28 травня біля Пасажу на Хрещатику, на «Площі Зірок», закладуть «зірки» співачки Таїсії ПОВАЛІЙ та композитора Ігоря КРУТОГО.

Крім того, з метою пропаганди здорового способу життя, популяризації фізичної культури та спорту, як завжди, на День Києва заплановано численні спортивні заходи: турніри, змагання з різних видів спорту, серед яких парад велосипедистів, вітрильна регата і міжнародний легкоатлетичний благодійний «Пробіг під каштанами», який став своєрідною спортивною візитівкою свята.