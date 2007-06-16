Знаменитого італійського модельєра госпіталізували у вкрай важкому стані

Знаменитий італійський модельєр Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) госпіталізований в міланську клініку в украй важкому стані, повідомляє у суботу новинне агентство ANSA.

Ферре був доставлений в клініку San Raffaele в Мілані у п`ятницю вдень. Офіційні представники модельєра підтвердили факт госпіталізації, проте відмовилися уточнити, в якому стані знаходиться Ферре, і у зв`язку з яким захворюванням йому було потрібно медичну допомогу.

За неофіційною інформацією, 63-річний модельєр переніс інсульт, після якого знаходиться в украй важкому стані.

Джанфранко Ферре з 1989 по 1997 рік створював колекції одягу для найвідомішого будинку високої моди - Christian Dior. C 1997 року Ферре, архітектор за освітою, займається виключно власною лінією одягу і аксесуарів під маркою Gianfranco Ferre.

Лента.ру