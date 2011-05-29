В Іллічівську нафтопродуктами забруднений кілометр центрального пляжу
10:45, 29 травня 2011Суспільство
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Вже зібрано 9 тонн суміші
Вчора в Іллічівську Одеської області на центральному пляжі на ділянці в 1 км було виявлено забруднення узбережжя Чорного моря плямами нафтопродуктів, що викидаються на берег хвилями.
Протягом дня на узбережжі особовим складом МНС, МВС, Прикордонної служби та працівниками комунального господарства було зібрано 9 тонн суміші нафтопродуктів з піском і водоростями, повідомляє прес-служба МНС.
Роботи будуть продовжені сьогодні.
Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Одеській області.
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