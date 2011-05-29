В Іллічівську нафтопродуктами забруднений кілометр центрального пляжу

Вчора в Іллічівську Одеської області на центральному пляжі на ділянці в 1 км було виявлено забруднення узбережжя Чорного моря плямами нафтопродуктів, що викидаються на берег хвилями.

Протягом дня на узбережжі особовим складом МНС, МВС, Прикордонної служби та працівниками комунального господарства було зібрано 9 тонн суміші нафтопродуктів з піском і водоростями, повідомляє прес-служба МНС.

Роботи будуть продовжені сьогодні.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Одеській області.