При зіткненні двох рейсових автобусів постраждали 8 людей

В Херсонській області при зіткненні двох рейсових автобусів постраждали 8 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, зіткнення двох мікроавтобусів (рейси “Запоріжжя – Одеса”, “Луцьк – Сімферополь”) сталося сьогодні, 30 травня, о 02.30 на 17 км адмінтраси М-17 Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч.

Внаслідок ДТП постраждали 8 осіб, із яких шістьох у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до Цюрупинської районної лікарні. Ще двоє постраждалих перебувають на амбулаторному лікування. З числа постраждалих 7 є мешканцями міста Токмак Запорізької області, ще один травмований - мешканець Сімферополя.

Триває розслідування всіх обставин ДТП.