Донецькі митники 5 років підробляли документи

У Донецькій області працівники митниці протягом 5 років підробляли декларації на тимчасовий вивіз 11 теплоходів.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Донецької області.

Згідно з повідомленням, органами прокуратури Донецької області порушено кримінальну справу за фактом службової фальсифікації і зловживання службовим становищем з боку працівників митниці, згідно з ч.3 ст.364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Під час дослідчої перевірки встановлено, що протягом 5 років щороку службовцями оформлялися митні декларації на тимчасове вивезення з митної території держави 11 теплоходів. Проте насправді кожне судно пройшло такий контроль лише раз, коли виходило з територіальних вод України. Весь цей час судна знаходилися в територіальних водах інших країн (Анголи, Бразилії, Марокко), і в Україну не поверталися.

У прокуратурі підкреслили, що незаконними діями митників державі завдано істотних збитків у вигляді підриву авторитету органів державної влади, а також загрози економічній і стратегічній безпеці країни.

За даним фактом ведеться слідство.