Росіянам дозволили їсти сир з України

18:57, 17 червня 2007
Суспільство
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Причину заборони заводи усунули за два тижні

Російська федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду з 16 червня дозволила експорт молочної продукції компаніям "Гадячсир" і "Пирятинський сирзавод" до Росії після вимушеної 2-тижневої перерви. Про це журналістам повідомив начальник управління Державної ветеринарної служби Полтавської області Сергій АРАНЧІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на початку червня в продукції даних підприємств виявили кишкову паличку і ветеринарна служба РФ заборонила їх ввезення.

На заводах протягом останніх двох тижнів проведено роботу з поліпшенню санітарного стану виробництва і підвищення якості продукції, і тепер до продукції претензій немає, запевнив С.АРАНЧІЙ.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2006 року Россільгоспнагляд дозволив експорт молочної продукції "Гадячсир" і "Пирятинський сирзавод" до Росії.

Після запровадженої 20 січня 2006 року заборони на ввезення української продукції тваринництва до Росії Россільгоспнагляд дозволив ввезення молочної продукції на російську територію тільки шести українським підприємствам.

 

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