Видавець: в Україні 92% книг завезені з Росії

Книжковий ринок України перенасичений літературою з Росії, в той час як українське книговидання переживає кризу, повідомив на прес-конференції в РІА "Новости" представник харківського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

"92% вільного книжкового ринку в Україні, якщо не рахувати навчальну літературу, - книжки, завезені з Росії", - сказав Красовицький.

За його словами, нині українського книговидання як російською, так і українською мовою практично немає. Виняток становить тільки навчальна література, яка переважно виходить українською.

"Протягом 20 років різні уряди однаково не сприяли розвитку книговидання в нашій країні як російською, так і українською", - заявив видавець.

Він також розповів, що на читацький вибір в Україні впливають якість і ціна книг, а не мова, якою її видано. Ця тенденція зумовлена великою пропозицією книг з Росії.

"Ми маємо фактичну двомовність і двочитання. Якщо на прилавку лежать книги російською і українською мовами, то найчастіше читач обере ту, яка якісніша й дешевша, - йому буде все одно, якою мовою вона написана", - цитує агентство.