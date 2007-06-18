Синоптики обіцяють спеку з короткочасними дощами

Цього тижня в Україні утримається спека з короткочасними дощами.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 19 червня у східних областях, Криму та Приазов`ї, вдень місцями і у західних та північних областях очікуються короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Температура вночі становитиме 15-20°; вдень 24-29°, у південній частині місцями до 32°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 15-20°.

На Закарпатті: вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, вдень 26-31° (в горах вночі 8-13°, вдень 15-20°).

20-21 червня утримається мінлива хмарність. 20 червня місцями короткочасні грозові дощі (на півночі Лівобережжя повсюди), у південній частині без опадів. 21 червня без опадів, лише вночі у східній частині місцями короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 12-17°, вдень 20 червня 20-25°, 21 червня 23-28°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

На Закарпатті: місцями невеликий короткочасний дощ (вночі 21 червня без опадів), гроза; температура вночі 14-19°, вдень 25-30° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

22 червня у західних та північних, а вдень і у центральних областях, 23 червня у центральних та місцями у східних і південних областях пройде короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Температура вночі 13-19°, на сході країни та півночі Лівобережжя 22 червня місцями 8-11°; вдень 22 червня 24-30°, 23 червня в Україні, окрім західних областей, 27-33°, на півдні місцями 34-36°.

24 червня в Україні місцями короткочасні грозові дощі, 25 червня переважно без опадів. 26-28 червня короткочасні дощі, грози, лише у південно-східній частині переважно без опадів.

Температура в Криму, а 24 червня в Україні суттєво не зміниться; надалі, починаючи із західних та північних областей, поступове зниження температури вночі до 8-15°, вдень до 20-27°.

Завтра у Києві та області вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°; по області вночі 15-20°, вдень 24-29°.

20-21 червня утримається мінлива хмарність. 20 червня місцями короткочасні дощі, грози, 21 червня без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 20 червня 20-25°, 21 червня 23-28°.

22 червня у столиці та області очікується короткочасний дощ, гроза, 23 червня переважно без опадів. Температура вночі 13-18°; вдень 22 червня 24-29°, 23 червня 27-32°.