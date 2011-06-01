У Януковича не виключають подальших кадрових ротацій

В Адміністрації Президента не виключають подальших кадрових ротацій на регіональному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента Євген ОНОПРІЄНКО сьогодні на брифінгу.

«Кабінет міністрів має подати свої пропозиції, і ми будемо розглядати», - сказав він. При цьому Є.ОНОПРІЄНКО зауважив, що це стосується тих чиновників, яких призначає Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Валерія САРАТОВА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації.