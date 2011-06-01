У Януковича не виключають подальших кадрових ротацій
19:23, 01 червня 2011Суспільство
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Кабмін має подати пропозиції
В Адміністрації Президента не виключають подальших кадрових ротацій на регіональному рівні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента Євген ОНОПРІЄНКО сьогодні на брифінгу.
«Кабінет міністрів має подати свої пропозиції, і ми будемо розглядати», - сказав він. При цьому Є.ОНОПРІЄНКО зауважив, що це стосується тих чиновників, яких призначає Президент.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Валерія САРАТОВА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації.
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