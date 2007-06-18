У Палаці ”Україна” під час концерту Кобзона виникла пожежа (оновлена)

У Національному палаці мистецтв "Україна" під час концерту російського співака Йосипа КОБЗОНА виникла пожежа.

Як повідомив «5-й канал», концерт перервався, глядачі залишають приміщення палацу.

Водночас телеканал не повідомляє про обсяг пожежі та причин її виникнення.

Як повідомили УНІАН у черговій частині МНС, пожежа на сцені у палаці мистецтв “Україна” розпочалась о 21.05. Вогонь охопив 25 кв. метрів декорацій.

Всі присутні в залі під час концерту були евакуйовані. Наразі на місці події працює 20 пожежних відділень.