У Палаці ”Україна” під час концерту Кобзона виникла пожежа (оновлена)

21:12, 18 червня 2007
Суспільство
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На місце виїхали 20 пожежних відділень

Йосип КОБЗОН
У Національному палаці мистецтв "Україна" під час концерту російського співака Йосипа КОБЗОНА виникла пожежа.

Як повідомив «5-й канал», концерт перервався, глядачі залишають приміщення палацу.

Водночас телеканал не повідомляє про обсяг пожежі та причин її виникнення.

Як повідомили УНІАН у черговій частині МНС, пожежа на сцені у палаці мистецтв “Україна” розпочалась о 21.05. Вогонь охопив 25 кв. метрів декорацій.

Всі присутні в залі під час концерту були евакуйовані. Наразі на місці події працює 20 пожежних відділень.

 

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