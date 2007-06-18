У Палаці ”Україна” під час концерту Кобзона виникла пожежа (оновлена)
21:12, 18 червня 2007Суспільство
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На місце виїхали 20 пожежних відділень
|Йосип КОБЗОН
Як повідомив «5-й канал», концерт перервався, глядачі залишають приміщення палацу.
Водночас телеканал не повідомляє про обсяг пожежі та причин її виникнення.
Як повідомили УНІАН у черговій частині МНС, пожежа на сцені у палаці мистецтв “Україна” розпочалась о 21.05. Вогонь охопив 25 кв. метрів декорацій.
Всі присутні в залі під час концерту були евакуйовані. Наразі на місці події працює 20 пожежних відділень.
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