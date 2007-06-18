Нафтогаз вважає заяви харківського губернатора політичною помстою

21:46, 18 червня 2007
Суспільство
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...і дає йому три дні

НАК «Нафтогаз України» розглядає як політичну помсту неправдиві заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА щодо зменшення обсягів видобування газу на території Харківської області і шантажу приватних газодобувних підприємств з боку НАК «Нафтогаз України».

Про це сказано в заяві прес-центру НАК "Нафтогаз України", текст якої переданий УНІАН.

У документі наголошується, що “Нафтогаз України” публічно звертається до А.АВАКОВА з вимогою негайно оприлюднити інформацію про факт вимагання коштів з приватних газодобувних підприємств або передати їх у правоохоронні органи України. У разі, якщо це не буде зроблено впродовж трьох днів, Компанія залишає за собою право звернутися до компетентних органів з позовом про наклеп і відшкодування спричинення неправдивими висловами збитків.

Зокрема, не відповідає дійсності заява А.АВАКОВА щодо зменшення газодобувними підприємствами обсягів видобування природного газу цього року на території області. Найбільша газовидобувна компанія в Харківській області ДК «Укргазвидобування» за підсумками 5 місяців 2007 року збільшила обсяг видобування газу. Видобуток природного газу двох газопромислових управлінь (ДПУ «Шебелинкагазвидобування» і ДПУ «Харківгазвидобування») за 5 місяців досяг 3,574 млн. куб. м, що на 87 млн. куб. м (2,5%) більше, ніж за відповідний період минулого року.

НАК «Нафтогаз України» відзначає, що Компанія, згідно з чинним законодавством, не має права обмежувати доступ до газотранспортної системи будь-яких компаній, котрі видобувають природний газ. З початку року не було зафіксовано фактів недопуску до газотранспортної системи жодного газодобувного підприємства в Україні.

Компанія вважає, що поширення головою Харківської обласної державної адміністрації А.АВАКОВИМ неправдивих заяв і звинувачень на адресу НАК «Нафтогаз України» є спробою приховати власні прорахунки в управлінні економікою регіону. Слід зазначити, що в Харківській області зафіксований один з найнижчих в Україні рівень розрахунків підприємств ТКЕ за спожитий газ. Борг підприємств теплокомуненерго Харківської області становить 156,2 млн. грн.

Нагадаємо, що сьогодні на сайті Харківської облдержадміністрації було розміщено повідомлення: "НАК "Нафтогаз України", по суті, шантажує приватні газовидобувні компанії. Арсен АВАКОВ", в якому харківський губернатор звинуватив "Нафтогаз України" в тому, що нібито компанія припинила включати обсяги приватних компаній в баланс газу.

Як повідомив А.АВАКОВ, видобуток газу знизили всі газовидобувні підприємства, а особливо приватні - на 50-70%. "Що ж сталося? Вони не пішли в "тінь", а виявляється НАК "Нафтогаз" припинив заводити обсяги приватних компаній в баланс газу, "вибиваючи" для себе преференцій, по суті, шантажуючи приватні газовидобувні компанії, що паралізує роботу галузі", - заявив голова облдержадміністрації.

У той же час, як повідомило УНІАН джерело в НАК "Нафтогаз України", заява А.АВАКОВА викликана тим, що "структури, пов`язані з харківським губернатором, не допустили до видобутку і за заявою А.АВАКОВА приховуються його особисті інтереси".

 

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