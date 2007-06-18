Нафтогаз вважає заяви харківського губернатора політичною помстою

НАК «Нафтогаз України» розглядає як політичну помсту неправдиві заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА щодо зменшення обсягів видобування газу на території Харківської області і шантажу приватних газодобувних підприємств з боку НАК «Нафтогаз України».

Про це сказано в заяві прес-центру НАК "Нафтогаз України", текст якої переданий УНІАН.

У документі наголошується, що “Нафтогаз України” публічно звертається до А.АВАКОВА з вимогою негайно оприлюднити інформацію про факт вимагання коштів з приватних газодобувних підприємств або передати їх у правоохоронні органи України. У разі, якщо це не буде зроблено впродовж трьох днів, Компанія залишає за собою право звернутися до компетентних органів з позовом про наклеп і відшкодування спричинення неправдивими висловами збитків.

Зокрема, не відповідає дійсності заява А.АВАКОВА щодо зменшення газодобувними підприємствами обсягів видобування природного газу цього року на території області. Найбільша газовидобувна компанія в Харківській області ДК «Укргазвидобування» за підсумками 5 місяців 2007 року збільшила обсяг видобування газу. Видобуток природного газу двох газопромислових управлінь (ДПУ «Шебелинкагазвидобування» і ДПУ «Харківгазвидобування») за 5 місяців досяг 3,574 млн. куб. м, що на 87 млн. куб. м (2,5%) більше, ніж за відповідний період минулого року.

НАК «Нафтогаз України» відзначає, що Компанія, згідно з чинним законодавством, не має права обмежувати доступ до газотранспортної системи будь-яких компаній, котрі видобувають природний газ. З початку року не було зафіксовано фактів недопуску до газотранспортної системи жодного газодобувного підприємства в Україні.

Компанія вважає, що поширення головою Харківської обласної державної адміністрації А.АВАКОВИМ неправдивих заяв і звинувачень на адресу НАК «Нафтогаз України» є спробою приховати власні прорахунки в управлінні економікою регіону. Слід зазначити, що в Харківській області зафіксований один з найнижчих в Україні рівень розрахунків підприємств ТКЕ за спожитий газ. Борг підприємств теплокомуненерго Харківської області становить 156,2 млн. грн.

Нагадаємо, що сьогодні на сайті Харківської облдержадміністрації було розміщено повідомлення: "НАК "Нафтогаз України", по суті, шантажує приватні газовидобувні компанії. Арсен АВАКОВ", в якому харківський губернатор звинуватив "Нафтогаз України" в тому, що нібито компанія припинила включати обсяги приватних компаній в баланс газу.

Як повідомив А.АВАКОВ, видобуток газу знизили всі газовидобувні підприємства, а особливо приватні - на 50-70%. "Що ж сталося? Вони не пішли в "тінь", а виявляється НАК "Нафтогаз" припинив заводити обсяги приватних компаній в баланс газу, "вибиваючи" для себе преференцій, по суті, шантажуючи приватні газовидобувні компанії, що паралізує роботу галузі", - заявив голова облдержадміністрації.

У той же час, як повідомило УНІАН джерело в НАК "Нафтогаз України", заява А.АВАКОВА викликана тим, що "структури, пов`язані з харківським губернатором, не допустили до видобутку і за заявою А.АВАКОВА приховуються його особисті інтереси".