У п`ятницю КС буде з головою?

На п’ятницю, 22 червня, призначено засідання Конституційного Суду, на якому планується розглянути питання обрання голови КС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це звільнений Президентом з посади судді КС Валерій ПШЕНИЧНИЙ повідомив сьогодні журналістам.

За його словами, раніше троє суддів КС – Анатолій ГОЛОВІН, Павло ТКАЧУК і Михайло КОЛОС звернулися до нього як до в.о. голови КС з проханням призначити спеціальне засідання суду, на якому розглянути питання обрання голови КС.

В.ПШЕНИЧНИЙ сказав, що таке засідання було призначене на 11 червня.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи мав намір він балотуватися на цю посаду, В.ПШЕНИЧНИЙ заявив, що не збирався цього робити, оскільки досі тривають судові процеси щодо правомірності указу Президента про його звільнення.

Він пояснив, що у разі обрання його головою КС це рішення могло б бути поставлене під сумнів, якщо суд прийняв би рішення про законність указу Президента про його звільнення.

За словами В.ПШЕНИЧНОГО, коли 11 червня розпочалося засідання КС, працівники прес-служби Суду передали суддям КС повідомлення про укази Президента - спочатку про скасування указів про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО та Володимира ІВАЩЕНКА з посади суддів КС, а потім про звільнення на підставі особистих заяв.

Як сказав В.ПШЕНИЧНИЙ, після цього було прийнято рішення оголосити перерву у засіданні КС і перенести його на п’ятницю.

В.ПШЕНИЧНИЙ також додав, що на даний момент, відповідно до рішень судів, він є суддею КС.

Він також нагадав, що для обрання голови КС необхідне рішення 10 суддів, а кворум при цьому становить 12 суддів КС.

В.ПШЕНИЧНИЙ також повідомив, що цієї п’ятниці не збирається балотуватися на посаду голови КС, і, можливо, навіть не братиме участі у цьому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзанну СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА.

17 травня відбулося засідання Конституційного Суду, на якому було прийнято рішення звільнити Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС було покладено на заступника голови КС В.ПШЕНИЧНОГО.