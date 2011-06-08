У Запорізькій області вибухнув трактор: є жертви

У Запорізькій області внаслідок вибуху паливного бака трактора одна людина загинула, ще одна госпіталізована у тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН в ГУ МНС у Запорізькій області, НП сталася вчора на території с. Верхній Токмак Чернігівського району.

У приміщенні механічної майстрової агрофірми «Росія» під час ремонту трактора вибухнув паливний бак, який намагалися просвердлити. Внаслідок вибуху загинув 40-річний механізатор, а 49-річний токар дістав опіки 3-го і 4-го ступеня 80% шкіри і був госпіталізований у центральну районну лікарню.

Обставини і причини трагедії встановлюються.