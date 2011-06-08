Долар і євро на міжбанку йдуть угору

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9890/7,9950 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2883/0,2887, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,7235/11,7345. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,4684/1,4686 (вівторок — 1,4641/1,4643). У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter