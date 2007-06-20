Експорт зерна обмежать з 1 липня

Уряд з 1 липня обмежує реалізацію зерна на експорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

«З 1 липня обмежили експорт пшениці та інших культур за чітко сформованою номенклатурою», - сказав Ю.МЕЛЬНИК.

Міністр також повідомив, що постанова уряду не встановлює термінів закінчення дії обмеження. «До поповнення нових запасів», - пояснив він.

Ю.МЕЛЬНИК також підкреслив, що заборона на експорт зерна стосуватиметься урожаю 2006 і 2007 років.

Водночас у постанові Кабінету Міністрів, яка є у розпорядженні УНІАН, відзначається, що обмеження експорту зерна буде діяти до 1 жовтня 2007 року в обсязі 3 тис. тонн на кожну сільгоспкультуру – пшеницю, суміші з пшениці, ячменю, кукурудзи та жита.

У постанові також йдеться, що впродовж березня-квітня та 25 днів травня було укладено експортних угод на пшеницю загальним обсягом 653,5 тис. тонн, з неї продовольчої - 507,5 тис. тонн, у тому числі за період з 18 до 25 травня – відповідно, 442 та 312 тис. тонн.