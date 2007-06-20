Євросоюз обіцяє Україні 494 мільйони євро

Країни ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова) в 2007-2010 роках одержать від Європейського Союзу сукупно 915 млн. євро (1,2 млрд. дол.) на різні проекти, повідомив Рейтер представник комітету ЄС з питань економіки і соціальної політики Маріус-Іген ОПРАН.

Він брав участь у бакинському саміті ГУАМ, що завершився 19 червня.

Кошти покликані допомогти в інтеграції країн Східної Європи в європейські структури.

"У 2007-2010 роках за цією програмою Азербайджан одержить 92 мільйони євро, Грузія - 120 мільйонів євро, Молдова - 209 мільйонів євро і Україна - 494 мільйони євро", - повідомив представник ЄС.

За його словами, щодо кожної країни передбачено індивідуальний план дій, проте в кожній програмі передбачено розвиток енергетики, інфраструктури і транспорту.

Так, ЄС готовий фінансувати підготовку техніко-економічних обгрунтувань нафтогазопроводів, а також проекти виробництва біодизельного пального.