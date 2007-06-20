Україна припинила поставки електроенергії в Білорусь

Україна в червні ц.р. припинила експорт електроенергії до Білорусі через дефіцит атомної електроенергії на внутрішньому ринку.

Про це УНІАН повідомило джерело в Мінпаливенерго.

Зокрема, за його словами, в червні, відповідно до узгоджених у контракті Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності (ДПЗД) «Укрінтеренерго» і ДВО «Біленерго» графіків, Україна зобов`язувалась поставити Білорусі 62 млн. кВт/год. електроенергії, проте фактично не здійснювала експорт, оскільки на внутрішньому ринку виник дефіцит дешевої атомної електроенергії, обумовлений літньою кампанією планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) на енергоблоках АЕС.

Нагадаємо, в даний час в ПЗР і середніх ремонтах перебувають 4 з 15 енергоблоків НАЕК «Енергоатом» (№2 Запорізької АЕС - 1-а доба, №4 Рівненської АЕС - 8-а доба, №2 Південно-Української АЕС - 24-а доба, №1 Хмельницької АЕС - 51-а доба).

Співрозмовник агентства пояснив, що, починаючи з квітня цього року, Україна не може забезпечити обсяги експорту, зафіксовані в графіку контракту. Зокрема, в квітні через термінове виведення в ремонт 3-го енергоблока Південно-Української АЕС (7 квітня - УНІАН), а також низького паводку Україна недопоставила Білорусі 227 млн. кВт/год за 498 млн. кВт/год запланованих. При цьому зниження обсягів поставки у зв`язку з виведенням енергоблока в ремонт було оформлене документально і кваліфіковано як форс-мажор, що відповідало умовам договору. У зв`язку з цим сторони відкоригували графік поставок на травень, знизивши прогнозні обсяги з 520 млн. кВт/год. до 225 кВт/год. При цьому в травні Білорусі фактично було поставлено 189,6 млн. КВт/год.

Співрозмовник агентства додав, що наприкінці червня «Укрінтеренерго» може відновити експорт електроенергії до Білорусі.

«Україна попередньо зобов`язалась у період з 28 по 30 червня поставити до Білорусі електроенергію в обсягу 100 МВт/год. (100 тис. кВт/год. – УНІАН) після завершення ремонту першого енергоблока Хмельницької АЕС (26 червня ц.р. – УНІАН)», – сказав співрозмовник агентства.

У прес-службі Мінпаливенерго УНІАН підтвердили припинення ДПЗД «Укрінтеренерго» експорту електроенергії до Білорусі у зв`язку з дефіцитом атомної електроенергії. Зокрема, в прес-службі відзначили, що в даний час між українською і білоруською сторонами проходять переговори щодо врегулювання питань експорту в червні, а також умов пролонгації контракту на друге півріччя. Під час переговорів ДПЗД «Укрінтеренерго» запропонувало «Біленерго» купувати експортні обсяги за цінами, що склалися на Оптовому ринку електроенергії.

«Білоруська сторона не погоджується з пропозицією «Укрінтеренерго» купувати електроенергію за цінами ринку і хоче одержувати дешевшу атомну електроенергію», - відзначили в прес-службі.

Як заявив сьогодні в інтерв`ю УНІАН віце-прем`єр-міністр з питань ТЕК Андрій КЛЮЄВ, уряд поки що не визначився з обсягами електроенергії, які Україна може поставити Білорусі в другому півріччі.

Зокрема, відповідаючи на запитання, про які експортні обсяги електроенергії може йтися в другому півріччі, А.КЛЮЄВ сказав: «Якраз над цим ми зараз і працюємо».

Довідка УНІАН. У грудні 2006 року державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» і концерн «Біленерго» підписали договір про поставку в першому півріччі 2007 року української електроенергії до Білорусі в обсягу 1,5 млрд. кВт/год.

У січні-травні ц.р. Україна скоротила експорт електроенергії до Білорусі - на 23,9% - до 678,3 млн. кВт/год., порівняно з 2006 роком. У 2006 році Україна поставила до Білорусі 2,5 млрд. кВт/год., або 24% загального обсягу експорту електроенергії з України.