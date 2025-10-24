Ціни на помідори в Україні набирають обертів на очах: скільки зараз коштує кілограм

Фахівці зазначають, що поставки тепличних помідорів з українських комбінатів малооб'ємні і нестабільні.

Ціни в Україні на помідори продовжують стрімко зростати. Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit.

Сьогодні вітчизняні тепличні комбінати пропонують овоч до продажу за ціною 80-90 грн/кг (1,91-2,15 дол./кг). В середньому це на 14% дорожче, ніж тиждень тому.

Фахівці зазначають, що постачання тепличних помідорів з українських комбінатів малооб'ємні і нестабільні. Деякі господарства заявили, що завершили реалізацію продукції поточного обороту.

Щодо інших стаціонарних теплиць, то там дозрівання культур суттєво сповільнилося через похолодання. Постачання з парникових теплиць припинилися зовсім. Водночас імпортна продукція сьогодні не може компенсувати брак пропозиції місцевих тепличних овочів.

Подорожчання овочу призвело до того, що ціни на тепличні помідори в Україні сьогодні в середньому на 22% вищі, ніж наприкінці жовтня минулого року. За умови, що сьогоднішні темпи збуту збережуться, виробники хочуть і надалі підвищувати ціну.

Ціни на помідори в супермаркетах України

В Varus овоч коштує 119,90 грн/кг.

В АТБ помідори можна купити 99,89 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують 79,50 грн/кг.

