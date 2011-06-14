Жінка вкрала з могили статуетки янголів, щоб «порадувати онуків»

16:54, 14 червня 2011
Суспільство
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Порушено кримінальну справу

У Херсонській області місцева жителька вкрала з могили янголів, щоб порадувати онуків.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС у Херсонській області, до чергової частини Високопільського райвідділу міліції звернулась 40-річна жителька селища Велетенське і повідомила, що з могили її доньки хтось вкрав 9 статуеток янголів. Загибла дівчина за життя збирала статуетки і після її смерті у 2010 році батьки залишили їх на могилі.

Міліціонери того ж дня виявили 54-річну місцеву жительку, яка заявила, що взяли статуетки з могили не з корисливих мотивів, а хотіла подарувати їх своїм онукам.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).

 

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