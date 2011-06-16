В України розпочалися навчання з територіальної оборони

15 червня в Україні під загальним керівництвом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Григорія ПЕДЧЕНКА розпочалося триденне навчання з територіальної оборони “Сприяння – 2011”, в якому беруть участь представники обласних державних адміністрацій, Збройних Сил та інших військових формувань України.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони.

Мета навчань – перевірити ступінь підготовленості та злагодженості штабу зони територіальної оборони Тернопільщини, його спроможності забезпечити у взаємодії з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами планування та ведення територіальної оборони у визначеній зоні з використанням досвіду країн світу.

Зокрема, у Західному оперативному командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України до навчання у зоні відповідальності залучено близько 650 осіб керівного складу.

Як пояснив керівник навчання командувач Західного оперативного командування генерал-майор Юрій ДУМАНСЬКИЙ, під час цього важливого для обороноздатності держави заходу відпрацьовуватимуться питання організації та взаємодії всіх гілок державних органів влади та підрозділів силових структур.

Легенда навчання побудована на обстановці, яка відповідає сучасним світовим і внутрішньодержавним викликам. Це, в першу чергу, надасть можливість кожному керівнику показати свої знання, проявити вміння і майстерність. А характерною рисою цьогорічного заходу є те, що ввідні надходитимуть не з центру, а, навпаки, з районів, що змусить штаб зони територіальної оборони збирати, аналізувати обстановку і приймати відповідні рішення.

Наприклад, вже на початку першого дня навчання лише з Волинського обласного військового комісаріату, де працює відповідна оперативна група, до центру бойового управління надійшло понад півсотні повідомлень щодо ускладнення ситуації. Обробляючи інформацію, учасники заходу готують пропозиції та рішення для всіх підрозділів територіальної оборони.

Навчання з територіальної оборони “Сприяння – 2011” тривають досить динамічно, обстановка постійно нарощується і ускладнюється. Посадові особи, які працюють у 9 областях Західної України в умовах, наближених до бойових, отримують значний управлінський досвід.

Усі заходи відбуваються на базі заглиблених пунктів управління Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільського облвійськкомату.

На Буковині командно-штабне навчання з територіальної оборони проводиться на базі 300-го окремого механізованого полку 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.

На полігоні “Прибан” з приписним особовим складом будуть проведені заняття з тактичної, вогневої, спеціальної підготовки та водіння техніки. Наприкінці заходу військовослужбовці складатимуть заліки з основних предметів бойової підготовки. Також під час навчання вивчається стан справ з організації взаємодії між комплектуючими військовими комісаріатами та військовою частиною.

На Чернігівщині навчання з територіальної оборони “Сприяння – 2011” розпочалося в управлінні Територіального управління “Північ”.