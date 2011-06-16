У центрі Рівного стоїть сморід здохлої риби

На берегах річки Устя, яка протікає через центральну частину Рівного, та у її воді зафіксовано масову загибель риби.

Неприємний запах від загиблої риби та її тушки жителі Рівного фіксують вже кілька днів, зокрема, у районі вулиці Набережної.

Як передає кореспондент УНІАН, перехожі та рибалки висувають кілька ймовірних версій про причини того, що сталося. Одна з найбільш поширених - потрапляння у воду хімічних речовин або нечистот з каналізаційних мереж. Натомість, фахівці схильні говорити, що масова загибель риби трапилась внаслідок різких перепадів температури повітря, перенасиченння води органічними речовинами та браком кисню. У чому обидві сторони одностайні, так це в тому, що споживати у їжу таку рибу не можна.

З метою з’ясування причин загибелі риби у місті створено комісію, до якої увійшли представники ветеринарної медицини, держрибінспекції та екологічної інспекції. Остаточні результати аналізу ситуації буде зроблено пізніше.

Фахівці схиляються до думки, що масова загибель риби сталася через різке зниження кисню у річці Устя, що у свою чергу сталося через надмірну кількість водоростей, замуленість її русла та погане природне очищення води.

Свою стурбованість ситуацією висловлюють політичні та громадські організації міста. Їх обурює бездіяльність місцевої влади, яка нібито не вживає заходів, щоб вчасно збирати дохлу рибу, адже люди можуть її вживати в їжу або здавати на ринки.

Зокрема, міська організація ВО «Свобода» звернулася до прокурора міста, державної екологічної інспекції, держуправління охорони навколишнього природного середовища в області, Рівненської міжрайонної природоохоронної прокуратури з вимогою об`єктивного розслідування факту масової загибелі риби і покарання місцевих чиновників через їхню бездіяльність.